Amedeo Goria: "Sono incuriosito dalle persone transessuali"

Amedeo Goria non ha mai nascosto la sua passione per le donne, ma ultimamente ha confessato che prova un certo interesse nei confronti delle “persone transessuali“.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Amedeo Goria ha parlato della sua passione per le donne. Essendo molto sensibile al fascino femminile, non ha saputo resistere neanche quando era sposato con Maria Teresa Ruta. Negli ultimi tempi, però, il giornalista sportivo prova un certo interesse anche nei confronti delle “persone transessuali“. Ha dichiarato:

“Adesso non mi cercano soltanto le donne. Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi. Se mi piacerebbe incontrare questi ragazzi? No, non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio. Con gli anni penso di essere diventato un tipo interessante esteticamente”.