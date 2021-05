Amici 2021: a chi è dedicato l’album di Sangiovanni?

Sul profilo Instagram di Sangiovanni è stata pubblicata una pagina del disco di prossima uscita con una dedica molto speciale

In arrivo sulle piattaforme digitali e non è il nuovo album di Sangiovanni. La data d’uscita del lavoro del cantante di Amici 2021 è dunque molto vicina, ossia il prossimo 14 maggio, medesimo giorno in cui usciranno anche i dischi di Deddy, Tancredi e Aka7even.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Sul profilo Instagram del cantante di Tutta la notte sono dunque apparse due importanti novità. Prima di tutto è stato celebrato il terzo disco d’oro per Guccy Bag, il primo inedito presentato nella scuola del talent di Maria De Filippi.

Poi lo staff del giovane artista ha parlato del suo omonimo album di prossima uscita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Manca solamente una settimana alla finale di Amici 20, pertanto è tempo di iniziare a dire grazie ai tanti fan che hanno seguito i ragazzi in questa loro lunga avventura televisiva.

Intanto, la versione del CD di Sangiovanni autografato con la bandana e con la maglietta sono entrambe esaurite, anche se presto torneranno disponibili.

Ad ogni modo il giovane cantante ha deciso di dedicare il suo primo album a tutta la grande famiglia del talent show. Il grazie è dunque stato rivolto alla padrona di casa Maria De Filippi nonché ai produttori che hanno collaborato al progetto. Infine non sono mancate la casa discografica Sugar Music, Nuewew e per finire Madame, che ha Sangiovanni ha citato col suo vero nome, Francesca.