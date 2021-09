Amici 2021, Inder al centro delle critiche: ragazze escluse dal talent ironizzano sulla sua canzone

La canzone di Inder, nuovo concorrente di Amici, è già virale. Eppure non tutti sembrano gradirla: alcune ragazze escluse dal talent ironizzano.

Amici 2021 è solo agli inizi, ma il famoso talent di Maria De Filippi è già chiacchieratissimo: tra i concorrenti c’è il figlio di Gigi D’Alessio, ma anche un artista di origini indiane la cui canzone è già virale. Si tratta di Inder, autore di un brano dal sound subito orecchiabile, sebbene non convinca proprio tutti: Anna Pettinelli gli ha dato l’ambitissimo banco della scuola e alcune ragazze escluse dal talent hanno subito ironizzato sulla sua canzone: Amici 2021 è appea iniziato e Inder è già al centro delle critiche.

Amici 2021, Inder riceve alcune critiche: ragazze escluse ironizzano sulla sua canzone

Anna Pettinelli ha deciso di averlo al suo fianco per cominciare la nuova avventura ad Amici 2021: così Inder è riuscito a raggiungere un traguardo speciale, entrando nel famosissimo talent di Maria De Filippi.

Davanti ai tre professori di canto e al resto del pubblico, Inder ha intonato un suo inedito, che unisce la sonorità indiana alla lingua italiana.

La canzone, infatti, è quasi prevalentemente scritta nella sua lingua madre, ma il ritornello è puro italiano. “Ho la gola secca, dammi un po’ di acqua”, recitano le strofe centrali.

Così, se il sound resta nelle orecchie, il testo non sembra convincere proprio tutti. Lo ha sottolineato Luca, suo compagno e celebre figlio d’arte, che nella scuola di Amici intende riscattarsi e farsi conoscere al grande pubblico. Anche da casa non tutti i fan sembrano entusiasti, forse perché il testo (almeno nella sua parte italiana) non spicca in originalità.

L’opportunità data a Inder sembra non piacere ad altri candidati esclusi dal programma: tra loro ci sono alcune ragazze che su TikTok hanno ironizzato sulla canzone di Inder.

Amici 2021, Inder che critiche ha ricevuto?

Su TikTok hanno iniziato a circolare dei video in cui si vedono alcune ragazze lamentarsi per la scelta di Inder e della sua canzone. Si tratta probabilmente di ragazze che hanno fatto i provini per la nuova edizione del talent, ma non sono state selezionate.

“Quando realizzi che tu non hai superato i provini ad Amici e lui con la gola secca si…”, è il comento lasciato in un video pubblicato da una ragazza. La giovane, tuttavia, nella didascalia ha tenuto a precisare: “Sto giudicando la canzone con cui è entrato e so la traduzione del testo, non la base musicale o lui. C’era di meglio secondo me“.

Amici 2021, Inder al centro delle critiche: chi è il nuovo concorrente del talent?

Inder è un ragazzo indiano che ora vive in Italia. Arrivato ad Amici 2021 ha detto di sé: “Ho 20 anni e ho origini indiane. La mia passione nasce quando ancora ero in India. Per me cantare è un modo di esprimere parole, ma che può legare e far condividere quell’emozione. Non suono strumenti, faccio tutto virtuale“.

Dopo il “sì” della Pettinelli, non si è fatto attendere il commento di Rudy Zerbi. Tra i due, si sa, non scorre buon sangue (almeno sulla cattedra di Amici). Il celebre conduttore di Radio Deejay ha detto: “Non avevo dubbi che Anna lo avrebbe preso, adesso ti piace uno con la gola secca. Vedremo dove andremo a finire“.