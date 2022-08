Amici 21, tra Nunzio e Cosmary è nato l’amore? I due sono stati sorpresi mano nella mano

A seguito della recente esperienza sul palco di Battiti Live, i due ex allievi di Amici Nunzio e Cosmary sono stati sorpresi insieme. È nata una coppia?

Cosmary e Nunzio Stancampiano sono stati protagonisti della passata edizione di Amici. Tra i due ora pare che sia nato l’amore. La giovane in particolare aveva fatto parlare precedentemente di sé per via del legame che la univa ad Alex Wyse.

Il cantante, pare a causa dei rumors, ha smesso di seguirli sui social.

MA QUINDI È TUTTO VERO pic.twitter.com/VlHR2XX2Px — elena; (@heythereelena) August 28, 2022

Amici 2021, Nunzio e Cosmary stanno insieme? Gli indizi

Di una possibile relazione tra Nunzio e Cosmary se ne era parlato fin da quando il legame di quest’ultima con Alex Wyse si era rotto.

A riprova di ciò sono diverse le segnalazioni arrivate sui social, una su tutte quella di Deianira Marzano che in queste ultime ore ha condiviso una foto nella quale i due ex allievi di Amici appaiono particolarmente vicini, mano nella mano. Una foto che, almeno ad occhio nudo ci dice più di mille parole, benché i diretti interessati debbano allo stato attuale ancora uscire allo scoperto.

Nunzio era anche presente alla festa di compleanno di Cosmary

Altro indizio non da poco, ha svelato da “Il Vicolodellenews”, è legato al fatto che il ballerino fosse stato presente anche la festa di compleanno per i 22 anni di Cosmary, e ciò sarebbe stato reso chiaro ed evidente dalla voce del giovane durante la canzone dei tanti auguri. C’è di più. Pare che la loro relazione sia nata già quando la ballerina era ancora legata ad Alex il 3 giugno.

Questo infatti è ciò che emerge dalla segnalazione di un utente a Deianiro Marzano che ha ripreso in uno scatto i due mentre discutevano di “qualcosa”.