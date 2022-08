Amici, Cosmary pizzicata con Nunzio: la reazione di Alex non si fa attendere

Cosmary è stata pizzicata con Nunzio: la reazione di Alex non si fa attendere e gela i fan.

Caos tra i fan di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono stati pizzicati insieme a Taormina. La reazione di Alex Rina (Wyse) non si è fatta attendere.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, ex talenti di Amici di Maria De Filippi, sono stati pizzicati insieme in Sicilia, precisamente nei Giardini Naxos di Taormina.

Qualche fan sostiene addirittura di averli visti mentre si scambiavano un bacio passionale e la notizia è diventata virale in un lampo. Su Twitter è esplosa una bufera, con seguaci che prendono le difese di Cosmary e Nunzio e altri che si schierano dalla parte di Alex Rina (Wyse), ex fidanzato della ballerina.

E’ bene sottolineare che Cosmary e Alex si sono lasciati da tempo, per cui se la ragazza dovesse avere una relazione con Nunzio non ci sarebbe nulla di male.

I fan, però, restano legati ad un sogno d’amore e non si rassegnano alla rottura tra la ballerina e il cantante. A quanto pare, Wyse è d’accordo con loro. I seguaci più attenti, infatti, hanno notato che, dopo l’uscita del gossip, Alex ha tolto il segui su Instagram sia a Cosmary che a Nunzio.

In tutto ciò, Cosmary ha perso le staffe e, via Twitter, si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro.

La ballerina spera che quanti la seguono sui social lo facciano per il suo “percorso artistico” e che riescano ad andare oltre “le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti“. La Fasanelli è dispiaciuta dal fatto che le persone parlino “senza conoscere la realtà dei fatti dal principio“. Ha concluso:

“Io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona ma non è da me”.