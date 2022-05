Amici 2022, i sondaggi sulla finale: chi vincerà?

I pronostici sul possibile vincitore (o vincitrice) di Amici 2022 si susseguono: chi sarà il nuovo talento pronto a trionfare?

Sono eccezionalmente in 6 alla finale di Amici 2022, che andrà in onda in prima serata domenica 15 maggio. In tanti fanno il tifo per il rock coinvolgente di Luigi, c’è chi preferisce l’energia e la solarità di Albe, chi la potenza vocale raffinatissima di Sissi.

C’è chi, al contrario, preferisce il talento dolce e graffiante di Alex, chi ama lo stile dinamico di Serena e poi c’è chi adora l’eleganza di Michele. Chi sarà il vincitore di Amici 2022? I sondaggi si susseguono.

Amici 2022, i sondaggi sulla finale

Sarà il televoto dei fan di Amici a decretare il vincitore. Come ogni anno, verranno proclamati i vincitori della categoria danza e canto e poi ci sarà il vincitore assoluto della nuova edizione del talent, che conquisterà il montepremi di 150mila euro.

I sondaggi sul web acclamano già vincitore – almeno per il momento – Luigi, seguito da Alex e Sissi, in terza posizione tra i cantanti. Ultimo Albe. Le preferenze nella categoria danza premiano Michele, che nei sondaggi raggiunge l’85% dei voti contro il 15% della ballerina di Todaro. Tuttavia, si tratta solo di previsioni: l’ultima parola spetta al pubblico.

Solo domenica 15 maggio si scoprirà la classifica di Amici 2022.