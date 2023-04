Amici 22, anticipazioni settima puntata: spunta il nome dell'eliminato

Il sabato sera è arrivato e , come sempre in questo periodo dell’anno, è sinonimo di Serale di Amici. L’attesa spasmodica dei tanti fan del programma per la puntata di oggi sta per terminare; gli allievi ancora in gara sono 7: Maddalena, Wax, Aaron, Cricca, Isobel, Mattia e Angelina.

Amici 22, le anticipazioni della puntata del 29 Aprile: chi verrà eliminato?

Secondo le anticipazioni che sono uscite per la puntata di questa sera, la prima squadra ad esibirsi dovrebbe essere quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sifdare i rivali del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. E saranno proprio Rudy ed Alessandra ad aggiundicarsi la prima manche.

Al ballottaggio, quindi, sono finiti la ballerina Maddalena e il cantante Cricca, che si rivelerà essere il primo eliminato provvisorio. Si passa poi alla seconda manche, con Zerbi e Celentano che si sfidano questa volta con il team guidato da Raimondo Todaro e Arisa, uscendone però sconfitti. Ad andare al ballottaggio sono stati il cantante Aaron e la ballerina Isobel, con Aaron che è stato il secondo eliminato provvisorio. Nella terza manche abbiamo la sifda tra le due squadre rimanenti e a vincere saranno la Cuccarini ed Emmanuel Lo, con i tre giudici che decidono di eliminare provisoriamente Maddalena.

Chi si salverà e chi verrà eliminato

Secondo le indiscrezioni, è stata proprio Maddalena la prima ad essere salvata dall’eliminazione. Rimangono, dunque, solo Cricca ed Aaron, che tornano nella casa in attesa della decisione finale. A quanto pare ad essere eliminato dalla settima puntata di Amici alla fine è stato Cricca.