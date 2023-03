La puntata del serale di Amici andata in onda sabato 25 marzo si è conclusa con l’eliminazione di Gianmarco, che ha affrontato la sfida finale contro Cricca.

Amici 22, Gianmarco è il secondo eliminato della puntata: la reazione

La puntata di Amici22 andata in onda sabato 25 marzo ha visto una doppia eliminazione. La prima è stata quella di Piccolo G, la seconda è stata quella di Gianmarco, che Maria De Filippi ha comunicato quando i ragazzi erano già in casetta. “Non potrei chiedere compagnia migliore, perché so che nonché rivalità, so che se esco non è che tu ci godi” ha dichiarato Gianmarco prima di scoprire di dover lasciare la scuola.

“Da una parte sono sereno, perché comunque sono molto contento delle cose che ho fatto qua, dall’altra parte poteva continuare, però a prescindere sono contento” sono state le prime parole del ballerino dopo l’eliminazione, come riportato da Witty Tv.

Le parole di Gianmarco dopo l’eliminazione

“Ricordo il momento in cui ho preso la maglia, non riuscivo ad avere la percezione di quello che poteva succedere” ha dichiarato Gianmarco. “Alla fine durante il percorso ci sono stati un sacco di momenti in cui credevo che me ne potessi andare da un momento all’altro, altri in cui ero sereno, ma alla fine è sempre stata una scoperta ogni giorno” ha aggiunto il ballerino.

“Non avrei fatto nulla diversamente. Tutto quanto mi ha portato ad arrivare fino a qua. Dagli errori ho sempre imparato, quindi credo che ogni cosa sia stata giusta” ha spiegato. “Da domani io devo intanto metabolizzare quello che è successo e poi dopo devo capire cosa voglio fare e cosa ho bisogno di fare” ha aggiunto, spiegando di volersi rimboccare le maniche e provare a fare il massimo che può “perché se ho avuto un’opportunità così grande mi dò da solo il dovere di continuare a vivere come io ho vissuto in questi mesi, con tutta questa formazione, studio, crescita ma anche a livello personale“.