Amici 22, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero lasciare: altri progetti in ballo.

Amici 21 è finito da poco e ha visto trionfare il cantante Luigi Strangis, ma si parla già della prossima edizione. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, mentre i casting per i talenti si sono già aperti, due professoresse potrebbero lasciare la cattedra.

Stiamo parlando di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Amici: Cuccarini e Pettinelli lasciano?

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono entrambe professoresse di canto di Amici. Mentre la prima ha occupato prima la cattedra di canto per poi passare all’altra, la collega non ha mai abbandonato la sua postazione da quando Maria De Filippi gliel’ha assegnata. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione vede le due pronte a lasciare il talent.

L’indiscrezione su Cuccarini e Pettinelli via da Amici

A lanciare l’indiscrezione bomba è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. L’uomo, tramite il suo profilo Instagram, ha scritto:

“Colpo di scena! Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero essere fuori dal cast per la prossima edizione di Amici perché impegnate in altri progetti“.

Venza non ha specificato che genere di progetti avrebbero in ballo le due professoresse di Amici, ma potremmo comunque farci un’idea.

Cuccarini e Pettinelli impegnate in altri progetti

L’indiscrezione, al momento, non è stata confermata o smentita dalle dirette interessate. Possiamo comunque fare qualche ipotesi legata al loro presunto addio. Lorella, anche per il prossimo anno, dovrebbe essere impegnata a Striscia la Notizia. Questo progetto, però, non le impedirebbe di essere ad Amici, così come è avvenuto anche la scorsa stagione. La Pettinelli, invece, è sempre impegnata in radio, ma questo suo lavoro non è mai stato un impedimento. Insomma, basandoci sul passato, viene spontaneo smentire l’indiscrezione di Venza.

Per avere qualche certezza, però, dobbiamo aspettare una comunicazione ufficiale da parte di Lorella e Anna.