Amici 22: Ramon è l'eliminato dalla sesta puntata. La sua reazione e le polemiche del pubblico

Chi è stato l’eliminato dalla sesta puntata del serale di Amici 22, trasmessa ieri sera (22 aprile) su Canale 5? Come da anticipazioni, a contendersi un posto nella scuola al ballottaggio finale sono stati il cantante Cricca e il ballerino Ramon, ecco com’è andata a finire.

Ramon è l’eliminato dalla sesta puntata di Amici 22

Alla fine la sorte peggiore è toccata al Ramon, il ballerino classico “cocco” della maestra Alessandra Celentano fin dalla prima puntata nonché uno degli allievi più amati da parte dei fan del programma per il suo caratterino, la sua verve e la sua schiettezza.

L’annuncio è arrivato come sempre poco dopo l’una di notte, quando Maria de Filippi ha chiamato in casetta i concorrenti e ha fatto sedere sulla gradinata i due talenti al ballottaggio per dare loro la tanto attesa notizia.

Le prime parole di Ramon e la reazione del pubblico

Il ballerino eliminato si è mostrato molto provato e commosso e con la voce rotta dal pianto ha commentato così la sua eliminazione:

Siete stati veramente una famiglia….vi voglio tanto bene, il gioco va avanti e quindi non dovete spaventarsi, che tanto fuori continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto…

Feroci le proteste da parte del pubblico su Twitter, che da ormai diverso tempo fatica a sopportare Cricca a tal punto da considerarlo “raccomandato” e fin troppo “protetto” da Maria de Filippi e dalla produzione.

mai visto uno più raccomandato di cricca lì dentro pic.twitter.com/eJw1LlYXQf — mat. (@justtmat) April 22, 2023