Amici 22, Samu viene eliminato. Mattia è in lacrime: "Non me lo aspettavo"

Amici 22, Samu viene eliminato. Mattia è in lacrime: "Non me lo aspettavo"

Amici 22, Samu viene eliminato. Mattia è in lacrime: "Non me lo aspettavo"

Con la conclusione della terza puntata del serale di Amici, anche il percorso di Samu è giunto a termine. L’allievo è stato eliminato dopo essersela vista con Wax al ballottaggio finale, eppure la sua eliminazione ha generato tanta tristezza tra i suoi compagni, a cominciare da Mattia che è apparso particolarmente sconvolto. Nonostante tutto, Samu ha dichiarato di non avere rimpianti: “Prima o poi tocca a tutti“, ha evidenziato.

Amici 22, Samu eliminato dalla scuola: “Continuerò a inseguire i miei sogni”

Samu nel parlare con Maria De Filippi, nonostante la sua eliminazione, ha osservato che per lui non è un qualcosa di negativo e che anzi non ha rimpianti per le scelte da lui fatte: “Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni. […] Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia vita. Cerchiamo di collezionarle altre tutti. Ce lo meritiamo”.

Mattia commosso dopo l’eliminazione di Samu: “Non meritavi di uscire”

Nonostante le rassicurazioni di Samu, Mattia non l’ha presa bene e, con il volto in lacrime, ha ammesso che secondo lui l’amico non meritava di uscire dalla scuola: “Tu non meritavi di uscire, lo penso. Non me lo aspettavo, non te lo meritavi. Penso sia un pensiero di tutti ma nessuno lo dice. Non me lo sarei mai aspettato“.