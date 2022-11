Amici, Arisa in lacrime per le parole di Maria De Filippi: la cantante porta a termine la puntata con gli occhiali da sole.

L’ultima puntata di Amici ha visto Arisa finire in lacrime. Rosalba Pippa si è commossa dopo che Maria De Filippi le ha rivolto alcuni complimenti. La cantante ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista con la A maiuscola.

Amici: Arisa in lacrime per la parole di Maria

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi ha accolto un ospite d’eccezione: il maestro Beppe Vessicchio. L’uomo è stato chiamato a giudicare l’esibizione di Aaron, Niveo e Tommy Dali sulle note di una delle canzoni più belle del mondo, ovvero Imagine. A questo punto, Arisa è finita in lacrime per alcune parole che le ha rivolto la conduttrice. Prima di dare il via alle performance degli allievi, Maria ha guardato Rosalba Pippa e ha dichiarato: “Nel frattempo, pensa che avevo chiesto ad Arisa di farla lei così da dare un esempio”.

La prof di canto, visibilmente imbarazzata, ha risposto:

“Eh così davo un esempio da seguire o da non seguire“.

Le parole di Maria ad Arisa

A questo punto, la De Filippi ha dichiarato:

“Ma piantala, ma vergognati! Ma come puoi pensare di essere un esempio da non seguire quando canti. Sei bravissima!”.

Davanti ai complimenti di Maria, Arisa è scoppiata in lacrime. La conduttrice di Amici, vedendo la sua commozione, ha chiesto conferma a Vessicchio e ha aggiunto:

“La cosa bella, ora non voglio che canti. Non ti sto dicendo questo perché tu debba cantare. La cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare. E questo ti fa onore. Perché quando ti rimane la paura, nel lavoro che fai, di sbagliare e di non fare bene le cose, vuol dire hai ancora tanto da dare. Il giorno che succede il contrario vuol dire che non hai più niente”.

La reazione di Arisa piace ai fan

I complimenti di Maria hanno fatto esplodere Arisa, che sembrava non riuscire più a contenere le lacrime. Rosalba, provando a riprendersi, ha preferito – come si suol dire – buttare tutto in caciara:

“Scusate davvero… Queste lacrime di me**a“.

Arisa, per nascondere gli occhi gonfi, ha portato a termine la puntata di Amici con un bel paio di occhiali da sole.