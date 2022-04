Amici, come mai Arisa non è più nel talent?

Arisa: ecco perché non è più nella scuola di Amici.

Arisa non ricopre più il ruolo di coach di canto ad Amici. Ci si chiede perché l’artista si sia allontanata dalla scuola. Sicuramente uno smacco per i fan di Rosalba Pippa (vero nome di Arisa). Poco dopo hanno tuttavia potuto vederla trionfare a Ballando con le stelle.

A spiegare il suo allontanamento dal talent targato Mediaset è stata la stessa artista.

Un grande successo in Rai

Al giorno d’oggi Arisa non è considerata solo una valida cantante, ma una vera e propria artista a 360 gradi, brillante ed eclettica. Il 2021 è stato un anno fruttuoso per la quarantenne avendo trionfato a Ballando con le stelle assieme al maestro Vito Coppola con cui avrebbe intrecciato anche una relazione amorosa.

Nel 2022 ha rivestito il ruolo di giudice nella terza edizione del Cantante mascherato, contesto in cui ha avuto anche modo di esibirsi. Arisa, in passato, ha assunto il ruolo di coach in due occasioni: a X-Factor e poi (in parte) ad Amici.

Arisa spiega il suo allontanamento da Amici

Arisa ha spiegato le motivazioni del suo allontanamento da Amici, tramite alcune dichiarazioni riportate da tipiu.com: “Non ho abbandonato Amici.

Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia, sin da quando ero piccola”. Cosa è successo dunque? Arisa ha precisato: “Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perché non sapevo se sarei riuscita a terminare il mio disco” e ancora: “C’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose. E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perché appunto facevo Amici, che è molto impegnativo”.

Alla fine: “Quando ho incominciato ad impacchettare tutte le cose e mi ero detta che potevo stare un po’ più tranquilla, mi sono riproposta. Ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria”.