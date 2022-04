Amici Serale, Stash diventa biondo: come reagisce De Martino

Stash ha fatto il suo ingresso nello studio di Amici mostrando una capigliatura bionda alquanto insolita. Le reazioni sono state immediate.

La puntata del serale di Amici andata in onda sabato 16 aprile è iniziata subito con un piccolo colpo di scena. Stash Fiordispino, in questa edizione nelle vesti di giudice, ha fatto il suo ingresso in studio sfoggiando per certi versi una capigliatura insolita che non è passata inosservata.

Inutile dire che le reazioni sui social così come quella di Stefano De Martino sono state immediate.

Non sapevo che oggi a #verissimo ci fosse Gabriel Garco 😱 il truccatore ed il parrucchiere sono da denuncia! #stash #silviatoffanin pic.twitter.com/OIIOLSomW6 — 𝘓𝘪𝘴𝘢 ~ 𝘚𝘊̧𝘒 8 𝘔𝘓𝘕 🌍 (@_DiziLover_) April 16, 2022

Amici, Stash diventa biondo: come ha reagito De Martino

L’arrivo di Stash in studio è stato in qualche modo anticipato.

Poco prima Stefano De Martino si era lasciato ad andare ad un “siparietto” con Maria De Filippi. Il giudice avvicinandosi all’orecchio della conduttrice ha infatti sussurrato: “Ti dico solo guarda i capelli”. Il volto di Maria De Filippi a tratti meravigliato ha detto molto della “sorpresa” che si è trovata davanti. Stash ad ogni modo l’ha presa con positività e dopo una gara di addominali con Emanuele Filiberto e Stefano De Martino la puntata ha potuto iniziare.

Stash a Verissimo: “C’è stato un blackout”

Il cantante ha avuto modo di affrontare la questione della tinta anche nello studio di Verissimo. Ospite da Silvia Toffanin, Stash ha spiegato che il colore dei capelli non è stato voluto e che sarebbe avvenuto un piccolo incidente di percorso dal parrucchiere: “In realtà era bianco però c’è stato un blackout dal mio parrucchiere: mi ha lasciato troppo tempo la decolorazione e sono diventati grigi”.