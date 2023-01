Amici, cos'è accaduto nella puntata del 29 gennaio: gare, ospiti ed eliminazioni

La diciottesima puntata di Amici 22 è andata in onda nella giornata di domenica 29 gennaio 2023 e ha regalato numerosi colpi di scena tra eliminazioni inaspettate e non solo.

Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Amici, le gare per l’accesso al serale: nessun ballerino conquista la maglia dorata

Le gare per conquistare l’ambito accesso al serale sono state giudicate in questa puntata da Sergio Bernal per la categoria danza e da Alex Britti, Anna Pettinelli e Rocco Hunt per la categoria canto.

Nella gara di canto ha trionfato Piccolo G, che ha conquistato il primo posto in classifica.

Tuttavia, Rudy Zerbi dopo aver fatto esibire nuovamente il cantante sulle note di “Lontano dal tuo sole” di Neffa, ha deciso di non consegnargli la maglia dorata per il momento.

Nella gara di danza ha trionfato il ballerino Paky, che a distanza di una settimana dal suo ingresso nel programma, ha già avuto la possibilità di accedere al serale, una possibilità che è stata giudicata dalla professoressa Celentano ancora troppo “prematura”.

Amici 22, due concorrenti eliminati: ecco di chi si tratta

Nel corso della puntata di domenica 29 gennaio 2023, due concorrenti hanno dovuto abbandonare la scuola per scelta dei rispettivi professori, si tratta in particolare del ballerino Samuel e della ballerina Vanessa.

Il ballerino Samuel è stato sostituito dal professore Raimondo Todaro con un altro danzatore che si chiama Alessio, la scelta non è stata certamente presa a cuor leggero, ma il professore ha specificato che in vista del serale era impossibile pensare ad una prosecuzione del suo percorso all’interno del programma.

Tuttavia, la professoressa Celentano ha rincuorato Samuel dicendogli che si è messa in contatto con il direttore di un importante accademia di danza che si trova a Monaco di Baviera e che c’è una probabilità che riesca a fargli ottenere una borsa di studio.

A gran sorpresa, Emanuel Lo ha deciso di eliminare la ballerina Vanessa, che è rimasta sorpresa dopo aver appreso della decisione presa dal suo professore.

I premi conquistati nel corso della puntata da ballerini e cantanti: ecco cos’è accaduto

Oltre alle gare per conquistare l’accesso al serale, alcuni ballerini e cantanti della scuola di Amici sono stati chiamati a sfidarsi in delle gare speciali, che prevedevano per il vincitore l’aggiudicazione di un premio speciale.

Nel caso della categoria di canto, il premio in palio era la realizzazione di un videoclip con il regista Fabrizio Conte. Tra i tre ragazzi scelti per questa gara, ossia Angelina, Piccolo G e Wax, il cantante che è stato scelto da Conte ed è stato decretato vincitore è Wax, il quale avrà la possibilità di registrare il videoclip del suo inedito “Ballerine e Guantoni”.

Per la categoria danza, il premio in palio era la partecipazione ad un video per la famosissima World of Dance. Tra i tre ragazzi che hanno preso parte a questo gara, ossia Samu, Isobel e Paky, il ballerino scelto dal giurato è stato Samu.

Infine, Rebecca Staffelli ha decretato i quattro finalisti del contest di Radio Mediaset, si tratta dei cantanti: Piccolo G, Federica, Wax e Angelina.