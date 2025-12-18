La settimana scorsa, ad Amici, Alessandra Celentano ha deciso di mettere seriamente alla prova Alessio Di Ponzio, assegnandogli un compito che ha subito acceso il confronto tra i prof. L’insegnante, come si legge ne portale Biccy.it, gli ha chiesto di cimentarsi in un passo a due con la professionista Giulia Pauselli, spiegando senza mezzi termini le sue perplessità: “Deve lavorare sui passi a due! Quando sei con una partner, lei è sempre insicura, la lasci sola e rischi di farla schiantare sul pavimento.

Serve una connessione importante e io non la vedo“. Durante le prove la valutazione è stata durissima, con un non classificato motivato da quella che la Celentano ha definito una vera e propria catastrofe. Nella puntata andata in onda la domenica successiva, però, qualcosa è cambiato e la prof ha riconosciuto un miglioramento: “Per questo da NC, adesso meriti un tre!“.

Amici, scontri tra prof e la sfida di Emiliano

A quel punto è intervenuto Emanuel Lo, che ha difeso apertamente il suo allievo e ha deciso di ribaltare la situazione, girando la stessa sfida a un ballerino della Celentano. Il bersaglio è diventato Emiliano Fiasco, con una motivazione ben precisa: “Adesso però vorrei vedere la stessa prova fatta da Emiliano, tra l’altro lui fa modern e non hip hop e quindi i passi a due sono ancora più importanti”. La risposta della Celentano non si è fatta attendere e ha sollevato dubbi legati alla fisicità: “Il mio alunno deve avere una ballerina della sua stazza! Lui è più piccolo di Alessio, è più mingherlino“. Emanuel Lo non ha arretrato di un millimetro e ha confermato il compito per Emiliano, presentandoglielo in modo diretto e articolato: “Come anticipato in puntata, sono qui a darti un compito su un passo a due. Avrei voluto girarti la stessa coreografia fatta da Alessio, che, pur essendo distante dal suo mondo, con una danzatrice non adatta a lui, ha accettato e portato a termine dignitosamente, cosa che spero possa fare anche tu. La tua insegnante ha deciso di mettere un diritto d’autore sulle sue coreografie, ma niente paura, ecco qui una nuova coreografia per te. Credo che per un ballerino di modern come te sia indispensabile lavorare sulla tecnica del passo a due, dove, essendo in unione con il partner, non ci si può permettere di essere incerti. Sei giovane, ma nella tua danza sei molto consapevole, anche se nelle coreografie in cui ti ho visto in coppia non sono rimasto subito come quando sei da solo. Essendo una tecnica vicino al tuo mondo, a differenza di Alessio, vorrei vedere una qualità nel duo, senza rifugiarti nei momenti dove sarai da solo. Vorrei vedere sicurezza e l’atteggiamento di chi sa cosa sta facendo“.

Amici: il caso di Emiliano, al centro degli scontri tra prof

Per Emiliano, appena 17enne, l’impatto emotivo è stato fortissimo. Dopo aver visto il video del compito e aver scoperto che avrebbe dovuto ballare proprio con Giulia Pauselli, una professionista con una struttura fisica più importante della sua, il ragazzo non ha nascosto le sue paure: “A me non è che spaventa la coreografia, quando la partner, non che Giulia sia un problema, quello sbagliato sono io, perché sono troppo piccolo rispetto a lei e ho paura di avere difficoltà, non solo per le prese. Sembra come se mi hanno dato questo compito per farmi crescere, ma perché farò questa cosa peggio di Alessio. So già che il massimo che posso fare non andrà comunque bene. Io studierò e vedremo cosa succederà“. Le difficoltà temute si sono purtroppo materializzate in sala prove. Durante una delle prese, Emiliano non è riuscito ad afferrare correttamente Giulia Pauselli e i due sono caduti a terra. Il ballerino, visibilmente sotto shock, si è subito preoccupato delle condizioni della professionista, chiedendole se stesse bene. Poco dopo, sopraffatto dall’emozione e dalla mortificazione, si è allontanato ed è scoppiato a piangere in bagno, lasciando emergere tutta la fragilità di un ragazzo ancora giovanissimo messo sotto enorme pressione. Sui social, però, il giudizio è stato quasi unanime e non ha colpito Emiliano. In molti hanno definito quell’incidente evitabile, non condividendo la decisione di Emanuel Lo, interpretata come una ripicca tra prof. Secondo numerosi fan di Amici, Giulia Pauselli non era la partner giusta neppure per Alessio, tantomeno per Emiliano.

Amici, la bufera sui social

Su X si sono moltiplicati i commenti critici: “Era visibilmente ovvio! Giulia è una donna con una struttura fisica muscolosa mentre lui è un ragazzino molto più esile. Cosa vi aspettavate? Avete messo a rischio la sicurezza fisica di entrambi”. “Era palese che lui non fosse adatto con Giulia rispetto ad Alessio che ha una corporatura diversa”. “Emanuel Lo l’ho trovato immaturo e irresponsabile. Per fare le ripicche ha fatto accadere tutto questo”. “Cioè Emanuel Lo ha ammesso indirettamente di aver messo a rischio Emiliano e Giulia solo perché doveva dimostrare alla Celentano che è stata cattiva?”. “Già Giulia non era adatta per Alessio, figuriamoci in questo caso, che questo ragazzo ha un fisico ancora più piccolo e ricordiamoci che non ha nemmeno 18 anni“.