Amici, ex allievo sposa il fidanzato: "Io e Andrea ci siamo sposati"

Pierpaolo Astolfi, ex allievo della primissima edizione di Amici (Saranno Famosi) ha coronato il sogno di sposare il suo compagno: il matrimonio è avvenuto in Danimarca.

Una bella notizia è arrivata a poche settimane dalla conclusione di Amici di Maria Filippi. Per un ex allievo del talent ci sono stati fiori d’arancio: si tratta di Pierpaolo Astolfi, studente della prima e storica edizione, quella che ha preso il nome di “Saranno Famosi”.

Astolfi che è diventato un attivsts LGBTQ ha sposato il fidanzato Andrea in Danimarca: “Vogliamo sposarci con un matrimonio egualitario, internazionale”, è quanto ha spiegato quest’ultimo.

Amici, ex allievo sposa il fidanzato: l’annuncio sui social

L’ex allievo ha annunciato di essere convolato a nozze con il suo fidanzato: “Oggi ho sposato l’uomo che mi ha fatto scoprire la bellezza di progettare insieme. Con lui ho scelto di andare a convivere dopo nove mesi che ci frequentavamo, io che non avevo mai condiviso i miei spazi con nessuno, nemmeno durante l’università. Io con lui ho scelto di comprare casa insieme e abbiamo superato, con il sorriso, lo stress test di entrarci, appena conclusa una estenuante ristrutturazione e, dopo una settimana, rimanerci chiusi per il primo lungo lockdown…” .

La carriera di Pierpaolo Astolfi dopo Amici

Pierpaolo Astolfi era stato uno degli allievi nella categoria conduzione, insieme ad Alfredo Raffaele “Fred” Avitaia, Zita Fusco e non ultimo Renato Sannio che negli anni è diventato un rinomato sceneggiatore. Laureato in comunicazione, Astolfi ha anche lavorato per Mediashopping, infine è diventato co-direttore del Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano, meglio conosciuto come Mix Festival.