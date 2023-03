Amici, Luca Jurman contro Lorella e Rudy: "Non sono professori di canto"

Luca Jurman, ex professore di Amici di Maria De Filippi, si è scagliato contro Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. A suo dire, i colleghi non possono essere considerati veri prof di canto.

Amici: Luca Jurman contro Lorella e Rudy

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Luca Jurman ha espresso il suo giudizio su Amici di Maria De Filippi. Essendo stato prof del talent mariano, conosce molto bene le dinamiche del programma, ma non può evitare di lanciare una frecciatina a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Il pensiero di Jurman su Lorella e Rudy

Jurman, parlando di Lorella e Rudy, ha dichiarato:

“Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro”.

In merito a Zerbi ha aggiunto: “Siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica“. Anche se è stato amico di entrambi i prof di Amici, Luca non può sottolineare che non si possono considerare docenti di canto.

Jurman: Lorella e Rudy non sono professori

Jurman ha aggiunto:

“Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo”.

Come reagiranno Lorella e Rudy? Al momento non hanno replicato.