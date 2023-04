Amici, Ramon dopo l'eliminazione: "E' un momento difficile, triste"

L’ultima puntata del Serale di Amici ha visto l’eliminazione di Ramon. Il ballerino di Alessandra Celentano, dopo l’uscita dalla scuola, ha rotto il silenzio, dicendosi molto dispiaciuto.

Amici: Ramon dopo l’eliminazione

Sabato 22 aprile 2023, Ramon è stato eliminato da Amici al ballottaggio con Cricca. In molti hanno ritenuto ingiusta la sua cacciata, ma il verdetto dei giudici non si discute. Subito dopo la comunicazione da parte di Maria De Filippi, il ballerino ha ricevuto una buona notizia: per sei mesi avrà la possibilità di lavorare con la Complexions Contemporary Ballet. “Un grandissimo in bocca al lupo a me. Si ritorna in America, a New York, con una nuova compagnia. Speriamo bene“, ha esclamato Ramon in lacrime.

Le prime parole di Ramon

Dopo sei mesi di permanenza ad Amici, Ramon ha commentato così la sua eliminazione:

“È un momento difficile, triste, però felice di essere arrivato fino a qua, di aver fatto un percorso lungo, bello, emozionante, dove mi sono completamente messo a nudo. Ho lottato per il Ramon che sono veramente, ho cercato di dare il meglio che potevo e adesso guarderò i ragazzotti da casa e sarò il fan numero uno”.

Ramon dopo l’eliminazione da Amici: si vola a New York

In attesa di volare a New York, Ramon ha così ripercorso gli attimi salienti della sua permanenza nel talent:

“Sono entrato qua ad Amici con una corazza che mi sono creato fuori. Dal primo giorno ho deciso di non tener più questa corazza e di lasciarmi andare per quello che sono veramente. Non mi aspettavo neanche di arrivare fino a qua e quindi questa è già una gran vittoria. Mi aspettavo fosse un po’ più facile e invece è davvero difficile, lavori tanto e impari tantissimo e hai un sacco di persone che ti stanno dietro e ti vogliono bene e che gioiscono per l’arte che fai”.

Ramon, dopo l’eliminazione da Amici, ha ammesso di essere stato molto contento di aver condiviso questa esperienza con ragazzi davvero speciali. “Hanno riempito gran parte dl mio cuore che mi porterò dietro per tutta la vita. I momenti più naturali, più spontanei e quelli di unione, queste sono le cose che mi riempiono di più“, ha concluso il ballerino.