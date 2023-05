Amici, ritorno di fiamma tra Mattia e Maddalena: la foto che fa sperare i fan

Amici, si sa, non è soltanto teatro di canzoni e danze, ma anche di giovani amori che sbocciano. Altri proseguono negli anni ed altri invece appassiscono. Come nel caso di Mattia e Maddalena, una foto però torna a far sperare i fan.

I fan di Mattia e Maddalena, protagonisti dell’ultima edizione di Amici, continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due

I due ballerini non hanno concluso l’edizione numero ventidue del talent insieme. Mattia si gode la vittoria, mentre Maddalena può comunque ritenersi soddisfatta del suo percorso, terminato ad un passo dalla finale. Nonostante una relazione cominciata poco dopo l’inizio dell’edizione, i due si sono poi in seguito lasciati.

A porre la parole fine era stata l’allieva di Emanuel Lo, che non riusciva a ritrovarsi in alcuni comportamenti del ballerino. Non è stato semplice per i due condividere gli stessi spazi dopo la rottura, ma hanno dovuto voltare pagina in fretta per concentrarsi sui rispettivi percorsi.

Le tensioni pare che siano state comunque superate: dopo la finale tra i due ci sono stati gesti d’affetto e adesso si trovano spesso insieme per alcuni eventi che, come da tradizione, portano i concorrenti di Amici ad incontrare i fan in giro per l’Italia. Qualcuno avrebbe notato anche della sintonia particolare tra i due.

Alcune foto sono trapelate sui social e hanno fatto impazzire i fan, che adesso sperano possa esserci una seconda possibilità tra i due ballerini. Adesso che non c’è più il pressing delle telecamere addosso, Mattia e Maddalena potrebbero iniziare a scoprirsi sotto una luce diversa, più intima e personale. Se son rose, chiaramente, fioriranno.