Mattia Zenzola e Maddalena Svevi hanno vissuto una love story in quel di Amici; una relazione che è durata poco a dire il vero. Come informa Leggo, nel corso della loro esperienza nel talent i due avrebbero mantenuto rapporti civili, ma una volta finito tutto il loro rapporto, passato da amore a semplice stima e rispetto, si sarebbe congelato. La ballerina ha recentemente raccontato di avere scritto un messaggio al suo ex, senza tuttavia avere risposta. Vediamo le cose come stanno realmente.

La ballerina ha provato a contattare Mattia

Nel corso di un’intervista a SuperGuidaTV, Maddalena ha raccontato di aver provato a contattare Mattia, ma senza alcun successo. Secondo la ballerina, Mattia non avrebbe avuto tempo di rispondere a causa dei suoi impegni quotidiani: “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso”.

Maddalena Svevi: “Non voglio perdere i rapporti con Mattia”

Maddalena ha proseguito: “Io non voglio perdere i rapporti con lui perché può essere un grande amico”. Al momento non è dato sapere se i due riusciranno a chiarirsi e a ricucire un rapporto. Solo il tempo saprà darci una risposta.