Si è parlato spesso dell’amicizia tra Matteo Ranieri e Luca Salatino. I due erano molto legati a Uomini e Donne, poi si sono allontanati e ora sembrano aver fatto pace. Scopriamo il retroscena di questa amicizia.

Matteo Ranieri e Luca Salatino: il retroscena sull’amicizia ritrovata

Matteo Ranieri e Luca Salatino, per lungo tempo, sono stati oggetto di molti gossip. I due avevano stretto una forte amicizia durante il percorso di Uomini e Donne. Successivamente, quando Luca è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, i due tronisti si sono allontanati. Da quel momento sono circolate molte voci e si è parlato a lungo di presunte gelosie e invidie. Alcuni hanno insinuato una lite tra i due prima dell’ingresso di Luca al GFVip e altri hanno dato la colpa a Soraia Ceruti. Una tesi che sembra reggere, visto che Luca e Matteo sembrano essersi avvicinati proprio dopo la rottura della coppia.

Cosa è successo realmente alla loro amicizia? Sul magazine ufficiale di Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha svelato un retroscena sulla sua amicizia ritrovata con Luca Salatino, confermando di essersi riavvicinato a lui quando ha saputo della rottura con Soraia, immaginando quanto potesse soffrire e volendogli ancora molto bene.

Il retroscena sull’amicizia tra Matteo e Luca

Matteo ha chiamato Luca, che probabilmente aveva cancellato il numero perché gli ha chiesto chi era. I due si sono videochiamati per una settimana e poi è andato a trovarlo a Roma. Quando si sono rivisti si sono emozionati molto e hanno ripreso la loro amicizia, che a Matteo mancava molto. Sulle pagine del magazine, Matteo ha svelato di aver letto due romanzi quando Luca era nella Casa del Gf Vip: La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo e Il giardino dei cosacchi di Jan Brokken. Matteo sottolineava i passi che gli facevano venire in mente Luca e li mandava a Ida Platano, dama del trono over scrivendole che gli mancava tanto il suo amico.

Matteo ha spiegato che si sono allontanati per orgoglio. Hanno discusso per una cosa futile mentre Luca era in vacanza da lui, a Recco, e non si sono rivolti la parola per dieci giorni. Matteo gli ha poi chiesto un confronto ma Luca stava entrando al GF Vip e non sono riusciti a chiarirsi.