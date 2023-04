Amici, Samu torna sui social dopo l'eliminazione: "Una montagna russa"

Nel corso della terza puntata del Serale di Amici, Samu Segreto è stato eliminato al ballottaggio con Wax. Dopo l’uscita dalla scuola, il ballerino è tornato sui social.

Samu Segreto è stato eliminato da Amici nel corso della terza puntata del Serale. Il ballerino ha perso al ballottaggio con il cantante Wax, suo grande amico all’interno della scuola. Dopo l’addio al talent mariano, Samu è tornato sui social per ringraziare i fan.

Tramite il suo profilo Instagram, Samu ha dichiarato:

“Grazie… Non posso che essere grato alla vita per avermi dato la possibilità di vivere un’esperienza del genere. Amici è stata una montagna russa di emozioni. Per capire realmente cosa ti dà questo programma devi avere la fortuna di viverlo e io l’ho avuta. Ho trovato tantissime persone meravigliose che hanno creduto in me, dei compagni di viaggio indimenticabili e un’organizzazione pronta a sfornare sogni per dei ragazzi che dedicano la propria vita a questo…”.