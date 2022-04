Amici Serale, Maria De Filippi sfoggia un completo verde petrolio: i dettagli

Come di consueto, Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso in studio indossando un completo davvero elegante. I dettagli.

Maria De Filippi nel corso di queste puntate del serale di Amici ha saputo sfoggiare con eleganza, un look dallo stile unico e mai banale. Anche nel corso del nuovo appuntamento della trasmissione andato in onda sabato 9 aprile, non ha fatto eccezione.

Per l’occasione la conduttrice ha scelto infatti un outfit colorato che le ha donato quel “brio” che non può mancare. Vediamolo nel dettaglio.

Cosa ha indossato Maria De Filippi nella quarta puntata

Se la parola d’ordine nella scorsa puntata era sobrietà, questa volta il punto di forza del completo indossato da Maria De Filippi è senz’altro il colore. La conduttrice ha infatti scelto un tailleur composto da giacca e pantaloni color verde petrolio dal tessuto lucido e che valorizza al meglio la sua figura. Nulla è stato lasciato al caso, compresa la maglietta di colore bianco che crea un bel gioco di contrasti.

Pochi e semplici accorgimenti completano il look

Non ultimo non possiamo non notare che l’outfit di Maria De Filippi è stato impreziosito da pochi, ma essenziali accessori a cominciare dalla sottile collana che ha portato al collo. Al polso abbiamo visto infine l’immancabile orologio, mentre gli inconfondibili capelli a caschetto biondi sono stati lasciati sciolti.