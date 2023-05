Amici, tensione tra Wax e Mattia alla festa post finale: l'indiscrezione

Dopo la finale di Amici 22, gli allievi del talent di Maria De Filippi si sono concessi una grande festa. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, c’è stata parecchia tensione tra due ragazzi, ovvero Wax e Mattia Zenzola.

Amici: tensione tra Wax e Mattia alla festa post finale

A vincere Amici 22 è stato il ballerino Mattia Zenzola. Il secondo, terzo e quarto posto sono andati rispettivamente a: Angelina Mango, Wax e Isobel. Dopo la finale, gli allievi si sono concessi una grande festa. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il vincitore e il terzo classificato avrebbero avuto qualche problemino.

L’indiscrezione su Wax e Mattia

A lanciare l’indiscrezione su Wax e Mattia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Via social, ha dichiarato:

“Ve ne do uno fresco fresco. Pare ci sia stata aria di tensione tra i due ex compagni durante la festa di Amici”.

Cosa è successo, nello specifico, tra Wax a Mattia? Al momento, non possiamo saperlo.

Wax e Mattia: silenzio assoluto sulla festa post Amici

Wax e Mattia, per ora, non hanno commentato l’indiscrezione sul loro conto. I due potrebbero semplicemente aver discusso, oppure potrebbero aver approfittato dell’aria leggera post finale per confrontarsi di quanto accaduto ad Amici durante gli 8 mesi di permanenza.