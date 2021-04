Amici, Tommaso eliminato: la proposta di Arisa gli fa ritrovare il sorriso

Arisa ha riservato una sorpresa a Tommaso, eliminato da Amici 20.

Tommaso Stanzani è stato il primo eliminato della terza puntata di Amici 20, andata in onda sabato 3 marzo. L’allievo della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha abbandonato lo studio in lacrime, ma una proposta gli ha permesso di guardare il futuro con il sorriso.

A fargliela è stata Arisa.

La proposta di Arisa a Tommaso

“Tommaso mi hai sempre suscitato una grandissima emozione e vorrei avere l’onore di averti in uno dei miei videclip“. Queste le parole di Arisa a seguito dell’eliminazione di Tommaso Stanzani. Una gioia immensa per il ballerino, che al di fuori della scuola di Amici avrà senza dubbio tante altre opportunità.

A ricordarglielo anche la maestra Alessandra Celentano, la quale in questi mesi lo ha più volte elogiato e incoraggiato.

“Questo è solo l’inizio, e tu farai il ballerino. Non devi essere triste”, ha detto.

Le parole di Maria

A consolare Tommaso Stanzani ci ha pensato anche la conduttrice Maria De Filippi con parole al miele. “Hai la vita davanti, hanno ragione quando dicono che balli solo da tre anni, vuol dire che se in tre anni sei riuscito a fare quello che altri non riescono in dieci, vuol dire che puoi fare tanto.

Complimenti per la tua educazione, lealtà, di non aver mai avuto paura di dire quello che pensi, per non aver mai cercato la frase giusta, non sei mai paravento, sei un grande imitatore, sei sempre con il sorriso, ti vogliono bene tutti e ci sarà un perchè!“.