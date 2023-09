Kathi Jenkins, 74 anni, e Devaughn Aubrey, 27 anni, hanno sfidato gli stereotipi e si sono uniti in matrimonio dopo essersi conosciuti su un sito di incontri.

Kathi Jenkins e Devaughn Aubrey: la loro storia d’amore e il matrimonio

Nonostante le critiche, i due parlano di amore a prima vista, con Devaughn che afferma che Kathi gli ricorda la sua amata nonna. La loro storia dimostra che l’amore non ha limiti di età.

Questo legame sentimentale dura ormai da oltre un anno, e i due hanno pianificato di celebrare il loro matrimonio nel corso del 2023. Le loro vite presentano notevoli differenze: Kathi Jenkins, ormai in pensione, è madre di quattro figli, nonna di 13 nipoti e persino bisnonna di ben 36 pronipoti; nel frattempo, Devaughn Aubrey, precedentemente sposato ha poi divorziato nel 2021, ora svolge il lavoro di commesso in un supermercato ed è anche un amministratore condominiale.

Il matrimonio di Kathi Jenkins e Devaughn Aubrey: contro ogni pregiudizio

Kathi Jenkins e Devaughn Aubrey hanno iniziato il loro legame affettuoso attraverso il sito di incontri destinato agli adulti, noto come Adult Friend Finder, molto famoso in America. Dopo un periodo di intensa amicizia virtuale, entrambi hanno colto l’opportunità di concretizzare il loro legame, decidendo di incontrarsi di persona. Al momento, entrambi fanno parte della comunità del Texas, situata negli Stati Uniti, e sono pieni di progetti per il loro futuro insieme.