Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, sarebbe stato assunto a Mediaset dopo una telefonata di Fedele Confalonieri, illustre e autorevole membro di Fratelli d’Italia. Lo ha rivelato la Repubblica.

Giambruno continua a essere al centro dell’attenzione. Finita l’autosospensione decisa di comune accordo con Mediaset, il giornalista ha lasciato la conduzione di Diario del giorno per continuare a lavorare al programma dietro le quinte, come quanto era agli esordi. Proprio sull’inizio della carriera nella rete del Biscione dell’ex compagno di Giorgia Meloni,Repubblica ha recentemente pubblicato un retroscena inedito.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, Giambruno sarebbe stato assunto a Mediaset grazie a una telefonata di Fedele Confalonieri, un “autorevole esponente lombardo di Fratelli d’Italia che conosce bene anche Adriano Galliani e Mauro Crippa”.

Carriera

Nato in una famiglia borghese, Giambruno ha studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore per poi muovere i primi passi in tv a Telenova. Nel 2010, ha iniziato a collaborare con Mattino Cinque sotto la direzione di Claudio Brachino. A segnalarlo, sempre stando a quanto scritto da Repubblica, sarebbe stato Lele Mora. A questo proposito, il quotidiano ha precisato che “Giambruno non era uno che saliva al secondo piano dell’appartamento di Lele, dove c’erano molte donne e ragazzi belli”.

La carriera del giornalista è continuata a Quinta Colonna con Paolo Del Debbio, poi è tornato a Mattino Cinque e, infine, è approdato a Matrix, a Roma. A questo punto, la relazione con la Meloni era già cominciata dopo un incontro negli studi del Biscione ma l’ex first gentilman era ancora un collaboratore esterno all’azienda.

Svolta professionale

Lo status professionale di Giambruno, infine, è stato rivoluzionato proprio dalla telefonata di “un autorevole esponente lombardo di Fratelli d’Italia” ossia, come riportato da Repubblica, Fedele Confalonieri.

Dopo la telefonata, il giornalista è passato a Tgcom24 e alla conduzione di alcuni telegiornali. Dopo un’intervista della Meloni durante la quale ha dichiarato di non dovere niente a Silvio Berlusconi, Andrea Giambruno è tornato dietro le quinte per poi rifare la sua apparizione a Diario del giorno.