Lutto nel mondo della cultura italiana: Andrea Purgatori è morto. Il conduttore di Atlantide è deceduto nella mattinata di mercoledì 19 luglio, a causa di una malattia fulminante.

Andrea Purgatori è morto

Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: Andrea Purgatori è morto all’età di 70 anni. A darne l’annuncio sono stati i figli, rappresentati dallo studio legale Cau. Il conduttore di Atlantide è deceduto in ospedale, a Roma, a causa di una malattia fulminante.

L’annuncio dei figli di Andrea Purgatori

I figli di Andrea Purgatori, Edoardo, Ludovico e Victoria, come riporta l’Ansa, hanno fatto sapere che il giornalista è morto circondato dall’affetto dei suoi cari. Sulla nota stampa si legge:

“Una mente brillante che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino“.

La carriera di Andrea Purgatori

Prima di approdare a La7 come autore e conduttore di Atlantide, Andrea Purgatori è stato per anni una firma del Corriere della Sera. Si è occupato di terrorismo, intelligence e criminalità. Tanti i suoi reportage, come quello sulla strage di Ustica del 1980, immenso il suo lavoro per la ricerca della verità sul caso di Emanuela Orlandi. Nella sua carriera non è mancato il cinema, che lo ha visto sceneggiatore di pellicole come: Il muro di gomma, Fascisti su Marte, Fortapàsc, Vallanzasca – Gli angeli del male, L’industriale, Posti in piedi in paradiso, L’abbiamo fatta grossa, Orecchie, Io c’è ed Era ora.