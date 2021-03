In una recente intervista Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga, è tornata a parlare della storia tra suo figlio e Rosalinda Cannavò

Il Grande Fratello Vip 5 è finito da poche settimane, ma la conoscenza tra Andrea ZengaeRosalinda Cannavò continua anche al di fuori dalla Casa di Cinecittà. La storia tra i due ha fatto parecchio discutere, riservando diverse perplessità non solo tra i telespettatori ma anche tra gli ex coinquilini della coppia.

Nonostante questo, ad ogni modo, Andrea e Rosalinda continuano a viversi la loro frequentazione, augurandosi ovviamente che tutto possa andare per il meglio.

Visualizza questo post su Instagram …perché la cosa più importante tra tutte è quella di avere il coraggio di seguire il proprio cuore …

Sei l’unica certezza che ho @andreazenga93 Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Se Andrea arriva dalla rottura con Alessandra Sgolastra, Rosalinda ha invece troncato la sua relazione decennale con lo storico fidanzato Giuliano Condorelli.

Per entrambi si tratta dunque di una ripartenza sentimentale importante, dopo le delusioni del passato. A rivelare il proprio punto di vista sulla storia tra Andrea e Rosalinda si è peraltro inserita Roberta Termali, mamma dell’ex gieffino nonché ex compagna di Walter Zenga.

In un’intervista al settimanale “Di Più”, la conduttrice ha speso delle belle parole per entrambi, dicendosi fiduciosa nel fatto che la loro liaison possa trasformarsi in qualcosa di importante: “Sono contenta per loro, sono una bella coppia.

Mi fido di Andrea e del suo giudizio, quindi della sua scelta. […] Stanno bene e sono sereni, per questo sono felice per entrambi”. Insomma, anche la mamma di Andrea Zenga sembra essere felice di questa loro storia, soprattutto perché vede il figlio contento e appagato.