Andreas Muller censurato ancora una volta da Instagram per un video con la compagna Veronica Peparini.

Andreas Muller ha pubblicato uno sfogo piuttosto amaro su Instagram perché è stato ancora una volta censurato dal social. A non aver passato l’esame di IG è stato un video che lo vedeva protagonista con la fidanzata Veronica Peparini.

Andrea Muller censurato su Instagram: il motivo

“Atti sessuali espliciti“: questa è la motivazione per cui Instagram ha deciso di censurare Andreas Muller. L’ex vincitore di un’edizione di Amici di Maria De Filippi aveva postato un video che lo ritraeva con la compagna Veronica Peparini. I due, ovviamente, non si stavano accoppiando in diretta social, ma stavano mostrando una coreografia di ballo. Veronica sfoggiava un paio di pantaloncini e un reggiseno sportivo e Andreas le toccava il seno: questi sono gli “atti sessuali esplici“ che Instagram ha deciso di censurare.

Lo sfogo di Andreas Muller

Muller ha condiviso le motivazioni della censura del social di Mark Zuckerberg e ha tuonato:

“Quanto è ridicolo questo social network. Ogni volta mi riprometto di lavorarci e basta. Poi invece mi lascio un po’ andare dimenticandomi che solo alcuni possono posta il c***o che vogliono. Tra nudi e schiume sul corpo, c*li di fuori, seni realmente in vista con tutto il capezzolo, uccelli all’aria, droghe e chi più ne ha più ne metta, questa storia è stata invece rimossa per atti sessuali. Ma andatevene a ca***e voi e questa politica di m***a. E mi fate salire il nervoso ogni volta che parlate di trattamenti alla pari, di non creare diversità”.

Andreas è giustamente arrabbiato e, anche se non fa i nomi, tira in ballo alcune persone che utilizzano Instagram senza seguire le linee guida.

A chi si riferisce Andreas Muller?

E’ bene sottolineare ancora una volta che Muller non ha fatto nomi, ma si riferisce a Vip che non utilizzano i social in modo corretto. “Nudi, schiume sul corpo, c*li di fuori, seni in vista con capezzolo, uccelli all’aria, droghe e chi più ne ha più ne metta“: questo è quanto Andreas vede su Instagram. Eppure, niente di tutto ciò viene censurato. Perché? Ai posteri l’ardua sentenza.