Andreas Muller di nuovo censurato da Instagram: lo sfogo del ballerino

Andreas Muller si è sfogato nelle sue storie di Instagram, dopo che il social network lo ha censurato di nuovo per un video con Veronica Peparini.

Andreas Muller è stato nuovamente censurato da Instagram, per aver pubblicato un video con Veronica Peparini che, secondo il social network, violava qualche regola. Il ballerino si è sfogato e ha lanciato forti accuse.

Andreas Muller di nuovo censurato da Instagram

Andreas Muller e i social network di Mark Zuckerberg non vanno d’accordo.

Il ballerino professionista di Amici, come riportato da Biccy, ha condiviso un video in compagnia di Veronica Peparini. Un video breve, in cui si vedeva la donna in pantaloncini e reggiseno sportivo e lui che le toccava il seno. Un video simpatico di un momento vissuto dal ballerino con la sua compagna. Instagram ha subito rimosso il contenuto, scatenando l’ira del ballerino, che ha spiegato quanto accaduto in un’altra storia, in cui ha fatto lo screenshot della comunicazione del social network.

Il motivo della rimozione è stato catalogato come “atti sessuali espliciti”.

Lo sfogo del ballerino

Il ballerino si è arrabbiato moltissimo per questa nuova censura e ha lanciato anche qualche accusa specifica. “Quanto è ridicolo questo social network” ha dichiarato Andreas, sottolineando che solo alcuni possono postare quello che vogliono. “Tra nudi e schiume sul corpo, c**i di fuori, seni realmente in vista con tutto il capezzolo, uccelli all’aria, droghe e chi più ne ha più ne metta, questa storia è stata invece rimossa per atti sessuali” ha aggiunto il ballerino, che ha usato toni e parole molto forti per spiegare quello che prova.

“Mi fate salire il nervoso ogni volta che parlate di trattamenti alla pari, di non creare diversità” ha aggiunto.