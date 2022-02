Angela Artosin, il cancro è tornato: l'ex tronista di Uomini e Donne dovrà sottoporsi a "vari interventi".

Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne ai tempi di Serena Enardu e Giovanni Conversano, ha fatto un annuncio che i fan non avrebbero mai voluto sentire. Il cancro, purtroppo, è tornato a bussare alla sua porta.

Angela Artosin: il cancro è tornato

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, avvenuta nel lontano 2007, Angela Artosin si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Nonostante tutto, i fan, gli stessi che l’hanno apprezzata durante il suo percorso, non hanno mai smesso di seguirla sui social. E’ qui che l’ex tronista ha dato ai follower una bruttissima notizia: il cancro è tornato nella sua vita. Ha dichiarato:

“Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova. Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfortune. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura. Grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando, non ho le forze per rispondere a tutti, ma vi ho nel cuore ragazzi”.

Angela ha soltanto 37 anni e ha già combattuto contro il cancro per ben due volte. Si dovrà sottoporre a nuovi interventi ed è davvero abbattuta.

Il messaggio di Jack Vanore

All’epoca del trono di Uomini e Donne, tra i corteggiatori della Artosin c’era Jack Vanore. Appena appresa la notizia, l’uomo ha subito espresso il suo affetto alla vecchia fiamma. L’ex opinionista di Maria De Filippi ha scritto:

“Ciao Angela, ho saputo ora delle tue disavventure (se si possono chiamare così). Non ci sono parole giuste in queste circostanze, posso dirti che mi dispiace tanto, devi essere forte e andare avanti, ti mando un forte abbraccio e ti sono vicino”.

Anche Amedeo Venza, ex volto di Uomini e Donne, ha scritto sui social il suo pensiero: “Le notizie che non vorremmo mai sentire. L’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Artosin combatte nuovamente contro un male che l’ha colpita in passato. Giunga a lei la nostra preghiera, sperando che possa vincere la battaglia anche questa volta“.

Angela Artosin dopo Uomini e Donne

Come già sottolineato, dopo il percorso a Uomini e Donne, finito senza una scelta, Angela si è allontanata dal mondo dello spettacolo.

Ha preferito costruire la sua vita sentimentale al riparo da occhi indiscreti ed è riuscita nel suo scopo. Ha sposato il fidanzato Simone ed è diventata mamma di due bellissimi bambini, Ismi e Sante.