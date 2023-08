Angela Caloisi è incinta? Il video di Paolo Crivellin dà il via alle domande dei fan: "Cicogna in arrivo?".

Angela Caloisi è incinta? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che Paolo Crivellin ha condiviso su Instagram un video piuttosto ambiguo. Nel filmato in questione, l’ex tronista di Uomini e Donne mette a segno un gesto che sembra non lasciare spazio a dubbi.

Angela Caloisi è incinta? Il video di Paolo Crivellin

Agitazione tra i fan di Angela Caloisi e Paolo Crivellin. Gli ex volti di Uomini e Donne, insieme dal 2018, hanno condiviso sui social un video che definire ambiguo è dire poco. Nel filmato, la coppia viene immortalata mentre vive attimi romantici in spiaggia, al tramonto. Sul finire della registrazione, però, c’è un gesto che sembra non lasciare spazio ad altre interpretazioni.

Angela Caloisi: il gesto di Paolo insospettisce i fan

Nel video in questione, Angela e Paolo non sono inquadrati in modo nitido sul volto, ma un gesto non è passato inosservato. Crivellin ha baciato il pancino appena pronunciato della Caloisi. “Cicogna in arrivo“, ha subito chiesto un fan.

Angela e Paolo presto genitori

Il tenero bacio che Paolo ha dato al ventre di Angela sembra non lasciare spazio a dubbi: l’ex corteggiatrice è incinta. Per il momento, però, né la Caloisi e né tantomeno Crivellin hanno confermato o smentito la “cicogna in arrivo“.