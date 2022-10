Angela Melillo, addio al nubilato con sorpresa: “Qualcuna aveva un dildo, non sapevo cosa fosse”

Angela Melillo si prepara a sposare Cesare San Mauro. Samantha De Grenet sarà la sua testimone. Chi ha pubblicato le foto dell'addio al nubilato.

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto dell’addio al nubilato di Angela Melillo, che sposerà Cesare San Mauro, professore universitario e avvocato, dopo una relazione durata otto anni.

L’addio al nubilato di Angela Melillo: “Un’amica ha perso il telecomando di un dildo”

Per festeggiare il suo prossimo matrimonio, Angela Melillo ha voluto accanto a sé le sue amiche, tra cui alcune ex compagne del Bagaglino. Nelle foto di Chi si vedono Samantha De Grenet, Elisabetta Ferracini, Stefania Orlando, Manila Nazzaro e Milena Miconi.

Melillo ha raccontato anche un bizzaro episodio capitato proprio durante il suo addio al nubilato: “Ho convinto tutte a staccare dalla solita routine. Ci siamo divertite come delle ragazzine.

A un certo punto, il caos. Una di loro perde un piccolo telecomando. Finisce nelle mie mani e chiedo di chi sia, ma soprattutto…cos’era? Mi rispondono che era il telecomando di un dildo. E io chiedo: ‘Ma che cos’è un dildo?’. Iniziano tutte a ridere e a prendermi in giro, oggi so che è un sex toy, un vibratore del quale, grazie a Dio e a Cesare, non ho bisogno”.

“La mia testimone di nozze sarà Samantha De Grenet”

“La mia testimone di nozze sarà Samantha De Grenet”, ha spiegato la futura sposa, “per Cesare un amico giornalista. Ci saranno pochi invitati perché io e lui la sera stessa partiremo per un luogo top secret, per un mini viaggio di nozze. Nell’invito abbiamo scritto: ‘Dopo la cerimonia seguirà…un bel niente’. La festa vera la faremo in primavera con tanti invitati e brindisi e sorrisi pieni di divertimento”.

“I preparativi sono emozione pura.

Cesare, ogni giorno, mi regala delle rose con il numero dei giorni che mancano alla data. Abbiamo la casa piena di rose. Potrei aprire un negozio di fiori, se le cose dovessero andare male. Cesare è l’ultimo dei romantici. Quando ci dovevamo incontrare, al primo appuntamento, mi mandava messaggi del tipo: ‘Mancano sette ore al nostro incontro’. Un uomo incredibile“, ha spiegato Melillo.

“Siamo grandi per avere altri figli”

Angela Melillo ha anche dichiarato che lei e Cesare San Mauro hanno deciso di non avere altri figli. “Lo abbiamo pensato, desiderato, voluto, ma scelto di non farlo perché siamo ‘grandi’ e dobbiamo essere onesti. Sia io che lui abbiamo figli da precedenti storie e abbiamo un nostro equilibrio“, ha raccontato.

