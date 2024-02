Angelina Mango, dopo la vittoria della 74esima edizione del Festival di Sanremo, si è espressa anche in merito al suo rapporto con Maria De Filippi.

Maria Filippi, persona importante per Angelina Mango

La vincitrice del Festival in questi giorni ha ribadito, più volte, che la conduttrice di Amici Maria De Filippi, è stata fondamentale per diventare una persona migliore sia dal punto di vista personale che professionale.

Angelina Mango, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, ha ricordato anche la sua esperienza nel talent “Amici” di Maria De Filippi, nel quale si è classificata al secondo posto:

«L’esperienza che ho fatto nell’ultimo anno ad Amici mi ha aiutato a mettere come priorità la musica e il motivo per cui la faccio nel momento in cui ti rendi conto che è una esigenza vitale vai oltre a tutto, alla stanchezza e alla paura. É stata una grande scuola, Maria mi ha fatto vincere tantissime delle mie paure».