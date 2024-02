Angelina Mango insultata dopo la vittoria di Sanremo: interviene Geolier

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango è stata insultata da quanti non hanno accettato il suo trionfo. La polemica si è fatta infuocata e Geolier è intervenuto in difesa della collega.

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango, seguita da Geolier e Annalisa. Il podio, a distanza di qualche giorno, continua a far discutere, specialmente a causa della poca chiarezza del televoto. E’ proprio per questo che la vincitrice è stata oggetto di diversi messaggi di odio. Geolier è intervenuto a gamba tesa.

Geolier, via social, ha dichiarato:

“Togliete tutto questo odio, perché non esiste. Tra noi artisti c’è un po’ di competizione, ma sana e che è già finita. Togliete questo odio perché la musica non è odio. La musica è unione, non è divisione. Pensate solo che due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana. Non c’è odio. Basta commentare sotto i post a me e agli altri. Non serve”.