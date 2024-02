Dopo la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 è tornato in auge un video che vede Cristiano Malgioglio prevedere il suo trionfo. Il filmato risale ai tempi della partecipazione della cantante ad Amici di Maria De Filippi.

Malgioglio aveva previsto la vittoria di Angelina Mango a Sanremo: il video

Durante il Serale di Amici 22, Cristiano Malgioglio aveva previsto la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo. Il paroliere, all’epoca giudice del talent di Maria De Filippi, aveva apprezzato particolarmente la giovane artista e ne aveva esaltato le qualità canore. Il video di quel momento è tornato in auge proprio dopo il trionfo della figlia d’arte con la canzone La noia.

Cosa aveva detto Malgioglio ad Angelina durante Amici?

Soltanto un anno fa, durante il Serale di Amici, Malgioglio aveva fatto notare che Angelina aveva quell’impronta internazionale necessaria per diventare famosa in ogni angolo del globo. Non solo qualità canore, ma anche grande padronanza del palco. Cristiano aveva dichiarato:

“Io ti auguro con tutto il cuore che tu possa essere una vincitrice dell’Eurovision”.

Angelina Mango va all’Eurovision Song Contest 2024

All’Eurovision Song Contest si accede soltanto vincendo il Festival di Sanremo. Malgioglio, quindi, aveva previsto tutto. In attesa dell’esibizione di Angelina Mango in Svezia non possiamo fare altro che sperare che la previsione di Cristiano si avveri.