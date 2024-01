Nuovo amore per Anna Falchi, al suo fianco c'è Andrea Crippa

Il cuore di Anna Falchi è impegnato, lo rivela il settimanale “Diva e Donna” pubblicando le foto di lei con il nuovo amore.

Il fidanzato, di Anna Falchi, si chiama Andrea Crippa, ha 37 anni, 14 anni in meno di lei, ed è vicesegretario del partito politico “Lega“.

Le foto del nuovo amore mostrano il bacio tra Anna Falchi e Andrea Crippa, davanti ai paparazzi.

Il settimanale “Diva e donna”, in edicola oggi, ha pubblicato in esclusiva le immagini di un bacio fra i due innamorati in auto, a Roma.

Ma, Anna Falchi e Andrea Crippa hanno trascorso la serata romana in compagnia, senza più nascondersi agli occhi curiosi. I due, infatti, sono stati seduti in platea durante lo spettacolo di Teo Mammucari, e poi rivisti mentre si scambiavano un bacio travolgente in auto.

In una delle sue ultime interviste, Anna Falchi, dichiarava: