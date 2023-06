Anna Falchi: "Perché non parlo della storia con Fiorello"

Anna Falchi ha rotto il silenzio sulla sua passata storia d’amore con lo showman Fiorello.

Anna Falchi: la storia con Fiorello

Anna Falchi ha vissuto un’importante storia d’amore con Fiorello e lei stessa ha più volte parlato pubblicamente di quello che lei stessa ha definito il suo primo grande amore. “Il primo amore, non ne parlo per rispetto”, ha dichiarato a La Repubblica. In passato Anna Falchi non ha fatto segreto che la sua storia con Fiorello fosse terminata a causa delle bugie a lei raccontate dallo showman nel corso della loro storia e dei tradimenti da lui perpetrati ai suoi danni.

“Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… Se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto”, aveva svelato.

Dopo gli attriti vissuti in seguito alla loro rottura, sembra che Anna Falchi e Fiorello siano riusciti a trovare un equilibrio e la showgirl ha fatto sapere che sarebbe rimasta in ottimi rapporti con lo showman siciliano. Fiorello ha sempre mantenuto il massimo riserbo sul suo addio a Anna Falchi e infatti sulla questione non è dato sapere di più.