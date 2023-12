In un’intervista per Vanity Fair l’attrice Anna Foglietta ha voluto dire la sua su Unica, il documentario di Ilary Blasi in cui la conduttrice racconta il tradimento dell’ex marito Francesco Totti.

Il dissenso

Anna Foglietta non condivide la decisione di Ilary Blasi di condividere il tradimento con il pubblico. Commenta: “Io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia.”

La libertà a 44 anni

Nell’intervista Foglietta racconta anche di sentirsi finalmente libera adesso che ha 44 anni.

“Mi riferisco al sentire intimamente la libertà, è una sfumatura ma per me molto importante. Lì c’è tutta la sostanza. Ultimamente molte persone, tanti amici, mi dicono: ‘Anna, ma sei più bella! Cos’è successo?’ E io rispondo che semplicemente si tratta di un sentire profondo, come se ci fosse finalmente una connessione tra il bene per gli altri e quello per me stessa. Io ho sempre desiderato essere una brava persona perché credo fortemente nel potere curativo degli esseri umani perbene. È tutta la vita che mi impegno in questa direzione e, nel continuare a lavorarci, per un po’ mi sono messa da parte. La mia libertà l’ho messa in coda, per questo dico di non averla esercitata al cento per cento. Oggi ho compreso cosa significa davvero essere liberi, ossia rispettarsi sempre, fin da quando si è piccoli. A mia figlia così auguro di non mettere mai da parte i suoi sentimenti, il suo sentire, il suo disagio.”