Anna Tatangelo al timone di Scene da un matrimonio 2: l’indiscrezione

A quanto pare sarebbero già iniziati i casting per Scene da un matrimonio 2 e Anna Tatangelo, al timone della prima edizione del programma, sarà anche alla conduzione della seconda edizione dello show.

La notizia è stata accolta con i fan dalla cantante di Sora che, nonostante la brillante carriera musicale, ha studiato anche come ballerina e presentatrice e infatti starebbe sognando un giorno uno show tutto suo.

Anna Tatangelo: la vita privata

Fuori dal piccolo schermo Anna Tatangelo è particolarmente concentrata sulla sua famiglia, il figlio Andrea e il fidanzato rapper Livio Cori. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta nel 2021.

Nel 2020 la cantante ha detto definitivamente addio a Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea (e presto padre di un quinto bambino che avrà insieme all’attuale compagna, Denise Esposito). A quanto pare la relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non è finita nel migliore dei modi e infatti la stessa cantante ha affermato che avrebbe saputo della gravidanza della Esposito attraverso la televisivione. Oggi Anna Tatangelo vive in un appartamento tutto suo a Roma insieme al figlio Andrea, rimasto a vivere insieme a lei.

“Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”, ha dichiarato Anna Tatangelo in merito al suo addio al suo storico compagno.