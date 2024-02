Annalisa Scarrone è incinta? E’ questa la domanda più gettonata sui social nelle ultime ore, specialmente dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2024. I fan più maliziosi sostengono che l’indizio della gravidanza in corso sia stato lanciato proprio durante la kermesse musicale.

Annalisa è incinta? L’indizio a Sanremo 2024

I fan di Annalisa hanno potuto finalmente ascoltate Sinceramente, la canzone con cui la Scarrone si è presentata in gara al Festival di Sanremo 2024. Oltre al brano, però, i seguaci più maliziosi si sono concentrati su uno strano scambio di battute tra Amadeus e l’artista. Possibile che Annalisa sia incinta?

Annalisa non scende le scale di Sanremo 2024

Il primo indizio della gravidanza di Annalisa, a detta dei fan, sta proprio nel suo ingresso sul palco dell’Ariston. La cantante, invece che scendere dalle scale, è arrivata al cospetto di Amadeus da uno dei corridoi laterali. La sua decisione ha colto di sorpresa lo stesso conduttore di Sanremo 2024.

Annalisa e Amadeus: lo scambio di battute accende la curiosità

“Pensavo ti fossi persa perché ti aspettavo da qui“, ha esclamato Amadeus. Il conduttore di Sanremo 2024 ha poi aggiunto: “Stai bene Annalisa?“. La cantante ha replicato: “Benissimo, grazie!“. Secondo i fan non c’è dubbio: l’ingresso e lo scambio di battute confermano la gravidanza. Su X (ex Twitter) si legge: “Secondo me Annalisa è incinta perché non ha fatto le scale e si vede un po’ di pancetta“, oppure “Annalisa non ci avevi detto che era un duetto… è incinta!“.