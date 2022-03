Annalisa Lucifero scomparsa con la figlia da due settimane, l’ex marito: “Torna a casa”

Continuano le ricerche di Annalisa Lucifero, scomparsa dalla provincia di Lecco insieme alla figlia da due settimane: l'ex marito ha lanciato un appello.

Dopo la denuncia ai Carabinieri di Somma Lombardo e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Lecco, le forze dell’ordine sono alla ricerca di Annalisa Lucifero, donna di 39 anni scomparsa da Olgiate Molgora insieme alla figlia di 9.

L’ex marito, da cui ha divorziato e che vive con gli altri loro due figli, ha lanciato un appello affinché si faccia sentire.

Annalisa Lucifero scomparsa

La sparizione è avvenuta il 13 marzo, giorno in cui la donna aveva avvisato le maestre della bimba che entrambe sarebbero tornate con il padre (che vive a Somma Lombardo). Per questo le docenti non si sono allarmate quando, il giorno seguente, non hanno visto l’alunna arrivare a scuola.

Sembrava tutto pronto per il trasferimento, con Annalisa che aveva portato nell’abitazione dell’ex marito alcuni vestiti della figlia e aveva disdetto l’affitto dell’appartamento in cui viveva. Di recente era infatti stato stabilito che, oltre ai due figli maschi che già erano stati affidati al padre, anche la piccola sarebbe andata a vivere con lui con la possibilità, per la madre, di vederla ogni due settimane.

Peccato che, nella casa del padre, le due non sono mai arrivate e di loro si sono perse le tracce.

In passato, Annalisa avrebbe più volte manifestato la volontà di andarsene lontano, forse in Spagna, e il timore è che stia mettendo in atto i suoi piani. Non guida e non ha un’auto, per cui potrebbe quindi essere stata aiutata da qualcuno ad allontanarsi.

L’appello dell’ex marito: “Torna a casa”

Disperato, l’ex marito ha lanciato un appello affinché la donna torni a casa: “I ragazzi sono preoccupati, non è questo il modo di risolvere i problemi.

Cerchiamo un dialogo per il bene dei ragazzi e vediamo in tutti i modi di parlare. Ritorna“. Le autorità hanno inoltre diffuso il suo identikit: alta 1 metro e 75, corporatura esile, capelli castani e occhi azzurri, Annalisa presenta diversi tatuaggi (in particolare uno raffigurante un serpente sul dito anulare della mano sinistra e un altro sulla spalla destra)