Annalisa si confessa: "Mai sognate le nozze"

A pochi mesi dalle sue nozze con Francesco Muglia, Annalisa ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Annalisa: le nozze

A sorpresa Annalisa è convolata a nozze con Francesco Muglia, con cui ha sempre vissuto la relazione nel massimo riserbo e con cui, ancora oggi, evita di raccontarsi al grande pubblico. La cantante ha ammesso per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita con il marito confessando dove vivrebbero e anche come cercherebbero di trascorrere del tempo insieme gestendo i loro molti impegni di lavoro. “Non l’ho mai sognato (il matrimonio, ndr.). Però da qualche anno, alle feste di nozze degli amici, ho cominciato ad immaginare la mia, a pensarla come una giornata in cui condividere felicità con le persone care. Poi è stata proprio così: non ho mai coltivato il significato religioso del matrimonio, quanto il suo potere di comunicare la gioia di quelli che si amano a chi sta loro vicino“, ha detto la cantante, e ancora: “Viviamo tra Savona, Genova, Milano come prima di sposarci. E il fatto che lui sia molto impegnato è una garanzia che capisca quanto lo sono anch’io, quanto debba spostarmi per lavoro“.

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia e se Annalisa annuncerà prima o poi l’arrivo di un bebè (visto che, solo alcune settimane fa, era finita al centro di un rumor in merito a una sua presunta gravidanza).