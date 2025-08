Un ciclone africano in arrivo attraversa il Mediterraneo influenzando il clima con temperature in calo e fenomeni temporaleschi diffusi, segnando un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche.

Ultimi respiri di fresco, almeno per ora. Da giovedì, l’Italia si prepara a una nuova ondata di caldo intenso che, secondo gli esperti, non mollerà la presa fino a metà agosto. Un ciclone africano in arrivo, deciso a portare con sé temperature da record, afose e interminabili. Il meteo non lascia spazio a dubbi: è il momento di salutare la brezza leggera e abbracciare l’afa più rovente.

Ciclone africano in arrivo: caldo e afa al nord, centro e sud

La scena è chiara. Venerdì, la prima vera giornata di caldo africano coinvolgerà tutta la Penisola, ciclone africano in arrivo? Al Nord, Ferrara e Reggio Emilia si preparano a toccare i 37 gradi, con un’umidità che renderà l’aria quasi soffocante. Mantova e buona parte dell’Emilia Romagna seguiranno a ruota, con 36°C. Al Centro, Terni sarà la regina del termometro a 38°, mentre Firenze e Frosinone non saranno da meno, con 36-37°. Il Sud non scherza: Benevento, Foggia, Taranto, Caserta e Caltanissetta sfioreranno i 37°C, temperature che più che estate sembrano febbre. Ma attenzione: il vero picco, quello da “graticola”, arriverà nel weekend del martirio di San Lorenzo. Sarà una prova di resistenza per tutti.

Nonostante l’anticiclone africano che avanza, il Sud continuerà a vedere qualche residuo rovescio tra Puglia e Basilicata, ma si tratta ormai di un addio quasi definitivo al maltempo. L’anticiclone delle Azzorre, in espansione, ha portato stabilità e un clima più piacevole, ma ora lascia il posto a un caldo decisamente meno gentile. Le giornate di sole saranno accompagnate da temperature che sfideranno i limiti della stagione: fino a 40 gradi in alcune zone, e non parliamo di un’estate normale.

Ciclone africano in arrivo e weekend rovente: il caldo che non molla

Con l’arrivo del weekend, la temperatura schizza in alto ovunque. Superare i 35°C non sarà più un’eccezione, ma la regola. Le pianure del Nord soffriranno insieme al Centro e al Sud, tutti sotto il peso di un sole cocente e un’aria pesante, da cui sarà difficile sfuggire. Le città più calde vedranno punte di 37-38°, mentre alcune aree meridionali toccheranno i fatidici 40°. Un caldo che si farà sentire, sì, e che sembra destinato a restare a lungo. Gli esperti mettono in chiaro: questa ondata africana non è una fugace visita. L’anticiclone si stabilizzerà e persisterà, mantenendo temperature alte e condizioni di bel tempo per almeno due settimane.

Domani, mercoledì 6, il quadro sarà già chiaro: sole e caldo al Nord, caldo in aumento al Centro, e al Sud tanto sole con qualche nuvola sparsa. Il caldo africano si farà strada, implacabile, sempre più intenso. Prepariamoci, dunque, a un’estate di fuoco, tra afa, notti difficili e giornate interminabili.