Anticipazioni scoppiettanti su Uomini e Donne. Nelle prossime puntate, nel programma di Maria De Filippi ci saranno due importanti ritorni. Non solo, si parla anche di una rissa sfiorata nel parterre maschile del trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne: due ritorni e una rissa sfiorata

Le prossime puntate di Uomini e Donne si prospettano imperdibili, Grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sappiamo che nell’ultima registrazione del programma mariano ci sono stati due importanti ritorni e si è sfiorata una rissa. Per quanto riguarda i due volti che sono tornati a far parte del trono Over si tratta di Roberta Di Padua e Armando Incarnato.

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno di Roberta e Armando

Dopo qualche settimana di assenza, Roberta e Armando hanno deciso di tornare a Uomini e Donne. Ovviamente, il loro ritorno ha dato vita a diverse discussioni. Le anticipazioni ci dicono che la puntata si apre con la frequentazione tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. I due hanno trascorso tutte le vacanze di Natale insieme, compreso il Capodanno. Hanno anche dormito insieme, ma non sono andati oltre. La lite tra Roberta e Cristina, neanche a dirlo, scoppia in un lampo.

Anticipazioni Uomini e Donne: rissa sfiorata

L’atmosfera a Uomini e Donne si surriscalda quando si intromette Armando. Le anticipazioni ci dicono che Incarnato racconta che Alessandro ha sempre parlato male sia di Roberta che di Cristina e lo ha fatto davanti a Ida Platano. La discussione si accende e si intromettono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. A questo punto, tra Armando e Vicinanza si sfiora la rissa.