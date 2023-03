Roberta Di Padua, da tanti anni dama di Uomini e Donne, potrebbe presto scendere in politica. E’ stata lei stessa a confessare il suo desiderio, anche se non è disposta a lasciare il suo lavoro.

Roberta Di Padua pronta a scendere in politica

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Roberta Di Padua ha rivelato che sta pensando di scendere in politica. La dama ha raccontato che da quasi tredici anni è l’assistente personale di un Consigliere Regionale del Lazio. Lo definisce il suo “primo e unico lavoro serio“, grazie al quale è riuscita a conoscere e a collaborare “con personalità di grande spessore”. Roberta ha dichiarato:

“Lavoro nella parte bella della politica, quella che si occupa del servizio al cittadino e, purtroppo, anche quella che viene raccontata meno”.

Roberta Di Padua: che lavoro fa?

Roberta, che sul lavoro viene chiamata “pitbull” perché “molto esigente”, ha dichiarato:

“Sono legata alla poltrona del politico per il quale lavoro. Quindi quest’estate ho partecipato a un progetto organizzato dalla Regione Lazio e, senza dirlo a nessuno, mi sono messa a studiare per passare un colloquio molto importante. È andata bene, ce l’ho fatta e oggi ho anche un secondo lavoro: mi occupo dei distretti sociosanitari. Per me è una bella soddisfazione, anche perché non mi ha aiutata nessuno: è per questo che oggi più che mai mi sento soddisfatta della mia vita lavorativa e mi dico che, in fondo, non si può avere tutto…”.

Roberta Di Padua: che ruolo avrebbe in politica?

In merito al ruolo che potrebbe avere in politica, Roberta Di Padua si è limitata a ribadire il sogno di scendere in campo: “Anche perché so che a oggi ne avrei sia le competenze che le capacità… non si sa mai”. Il suo lavoro, però, è e continuerà ad essere fondamentale: