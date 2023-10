È ora di Uomini e donne. Anche questa settimana è arrivato il momento delle anticipazioni di ciò che si vedrà a partire da lunedì 16 ottobre nel post pranzo di Canale 5. Come sempre, il prezioso lavoro del blogger Lorenzo Pugnaloni ci rende tutto più facile: lo stesso ha pubblicato nelle sue storie di Instagram gran parte di ciò che bisogna aspettarsi sia dal trono over che da quello classico. Su tutto, un colpo di scena: ecco di che si tratta.

Il pubblico da casa si aspetta chiarezza

Partiamo dal trono classico. Dopo diverse soffiate in rete, il pubblico di Uomini e donne si aspetta innanzitutto che venga fatta chiarezza riguardo ai post di Beatriz. Guardando infatti in fondo al profilo Facebook della corteggiatrice uscita prima con Cristian e poi con Brando, sembra proprio che qualcuno abbia trovato ben due post in cui la giovane avrebbe espresso dei commenti non positivi sul dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Beatriz contro il programma su Facebook

«Un format da non trasmettere, […] l’italiano con un minimo d’intelligenza non guarda queste cose», avrebbe scritto in passato sui social la corteggiatrice. Critiche pesanti che, se confermate, mal si conciliano con la richiesta da parte della ragazza di fare ingresso nel programma. La questione è stata sollevata da più di un utente, che ha finito per segnalare i post a Gianni Sperti, opinionista di Uomini e donne. I due post al momento non sembrano essere più sul profilo di Beatriz. Ma il pubblico difficilmente accetterà come spiegazione un clic sul tasto ‘elimina’.