Antonella Clerici in vacanza con Carlotta Mantovan: le tradizioni continuano dopo la morte di Fabrizio Frizzi.

Antonella Clerici e l’amica Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme. La foto, condivisa su Instagram, ha commosso i seguaci.

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan in vacanza insieme

Sono trascorsi quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e quanti gli hanno voluto bene continuano a stare vicino alla moglie Carlotta Mantovan e alla figlia Stella.

Primi fra tutti c’è Antonella Clerici, che non dimentica mai di riservare bellissime parole all’amico di una vita. Non solo, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, non ha mai smesso di dimostrare la sua vicinanza alla vedova Frizzi. Come ogni anno, infatti, ha trascorso con lei alcuni giorni di vacanza.

Le parole di Antonella all’amica Carlotta

A didascalia della foto che le ritrae insieme, Antonella ha scritto:

“Come ogni Ferragosto insieme…. ti voglio bene Carlotta. Noi e le nostre bimbe che crescono”.

Insieme alla Clerici e alla Mantovan ci sono le rispettive figlie, Maelle e Stella. Quest’ultima ha soltanto nove anni e tratta Antonella come una vera e propria zia ‘di sangue’.

Antonella e Carlotta: un’amicizia che resiste al tempo e alla distanza

Anche se la Clerici e Carlotta vivono lontane, si sentono quotidianamente al telefono. Appena possono si vedono e trascorrono qualche giorno insieme. Con loro, ovviamente, ci sono le rispettive figlie, che hanno un rapporto da cugine.

Maelle è un po’ più grande di Stella, ma vanno d’amore e d’accordo. La foto che le ritrae insieme, non a caso, ha riscosso tanto successo. Tra i commenti spunta anche quello di Carlo Conti, grande amico di Frizzi, della Mantovan e della cara Antonellina nazionale.